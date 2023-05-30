***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2023 16:30
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085743562 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sözleşme tadil.pdf
EK: 2 Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanı Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154682
BIST
16:264.927
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 158,32
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2620,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3070
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2622,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,4869
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:261.283,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 26,97
|Açılış
|: 1.283,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|25.050.435
|% 9,99
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.933.128
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|KLRHO
|32,16
|257.705.328
|% -4,06
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|SUWEN
|62,10
|34.537.466
|% -2,97
|
|THYAO
|147,30
|7.789.012.058
|% 0,89
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,55
|4.243.126.719
|% 5,71
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ASELS
|49,84
|3.571.802.684
|% 3,62
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|683.464.536
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.743.649.549
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,28
|3.467.455.904
|% 9,34
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3941
|20,3996
|% 1,53
|
|Euro
|22,0080
|22,0601
|% 2,26
|
|Sterlin
|25,2902
|25,4170
|% 2,06
|
|Frank
|22,5026
|22,6382
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4227
|5,4499
|% 1,38
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,92
|
|Altın Gr.
|1.282
|1.282
|25,50
|
|Cumhuriyet
|8.999
|9.135
|40,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.386
|4.517
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.252
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-2,07
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
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16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
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16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında