***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kayıtlı Sermaye Tavanı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 10.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.05.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085743562 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana sözleşme tadil.pdfEK: 2 Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanı Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158696BIST