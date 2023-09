***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKağıt, Karton Kesim MakinesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüİsviçreAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.10.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Alım Bedeli2.332.500,00 CHFİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,40%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)123,23%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,37%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)53,75%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,16%Alım KoşullarıBOBST MEX SA %20 Avans / XPORT FINANCE LTD %80 5 Yıl Vadeli Yatırım Finansman Kredisiİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTahmini Mart 2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKağıt, Karton Kesim üretim hattındaki kapasite arttırımıKarşı TarafBOBST MEX SA.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/10/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, 2022/12 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ve 26.10.2022 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayınladığı bildirime istinaden BOBST MEX SA firmasından alacağımız EXPERTCUT 145 PER AUTOPLATEN PRESS model yeni kesim makinemizin teslimatı, küresel tedarik zincirinde yaşanan gecikmelere bağlı olarak, 2024 Mart ayı olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194590BIST