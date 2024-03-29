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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

29.03.2024 15:28
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kağıt, Karton Kesim Makinesi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İsviçre
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.10.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Alım Bedeli
2.332.500,00 CHF
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,40%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
123,23%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,37%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
53,75%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,16%
Alım Koşulları
BOBST MEX SA %20 Avans / XPORT FINANCE LTD %80 5 Yıl Vadeli Yatırım Finansman Kredisi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tahmini Mart 2024
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kağıt, Karton Kesim üretim hattındaki kapasite arttırımı
Karşı Taraf
BOBST MEX SA.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

2022/12 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ve 26.10.2022 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayınladığı bildirime istinaden BOBST MEX SA firmasından aldığımız EXPERTCUT 145 PER AUTOPLATEN PRESS model yeni kesim makinemizin kurulum, test ve eğitim aşamaları tamamlanmış olup, üretime başlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264291


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