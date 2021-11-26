***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.11.2021 12:18
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 26.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4867 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (DURDO) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979762
BIST
13:211.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -34,39
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:2112,1452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1454
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:2113,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2396
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:21703,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 13,17
|Açılış
|: 703,47
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:21
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|114.201.148
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.094.539
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|23.604.790
|% 9,98
|
|PGSUS
|88,25
|360.604.175
|% -9,86
|
|IDEAS
|33,66
|41.083.211
|% -9,66
|
|DURDO
|21,18
|54.909.339
|% -8,55
|
|THYAO
|17,19
|1.723.976.037
|% -8,47
|
|TETMT
|229,00
|4.473.258
|% -7,70
|
|MOBTL
|1,70
|132.417.367
|% 1,80
|
|MIATK
|25,42
|121.402.844
|% 9,95
|
|GENIL
|14,59
|114.759.614
|% 3,62
|
|YEOTK
|61,10
|114.201.148
|% 9,99
|
|ARDYZ
|54,05
|93.097.810
|% -2,08
|
|MOBTL
|1,70
|132.417.367
|% 1,80
|
|TURSG
|5,11
|58.386.466
|% -1,92
|
|GENIL
|14,59
|114.759.614
|% 3,62
|
|FADE
|7,30
|55.697.375
|% 3,11
|
|GWIND
|4,95
|30.864.276
|% -2,56
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1134
|12,1452
|% 1,21
|
|Euro
|13,6659
|13,7070
|% 1,78
|
|Sterlin
|16,0645
|16,1451
|% 0,78
|
|Frank
|13,0123
|13,0907
|% 1,90
|
|Riyal
|3,2177
|3,2339
|% 0,90
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,74
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,56
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,07
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-4,31
|