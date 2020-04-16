***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 23.01.2020 tarihli 2020/01 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden başlatmış olduğu, Ömerli Mah.Yamaç sok.No.5 İç Kapı No.1 Arnavutköy / İstanbul adresinde bulunan 5.200 m2 ‘lik üçüncü tesisinin açılış işlemlerini tamamlamıştır. Yeni tesisimiz 16.04.2020 tarihi itibari ile faaliyetine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838713BIST