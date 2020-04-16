***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 17:39
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Evet (Yes)
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Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 23.01.2020 tarihli 2020/01 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden başlatmış olduğu, Ömerli Mah.Yamaç sok.No.5 İç Kapı No.1 Arnavutköy / İstanbul adresinde bulunan 5.200 m2 ‘lik üçüncü tesisinin açılış işlemlerini tamamlamıştır. Yeni tesisimiz 16.04.2020 tarihi itibari ile faaliyetine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838713
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9502
En Düşük
6,8896
18:057,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 383,37
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6499
|% -0,27
|
|Frank
|7,1323
|7,1752
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8432
|1,8524
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-0,88
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.524
|20,20
|
|Tam
|2.531
|2.598
|20,70
|
|Yarım
|1.231
|1.264
|10,10
|
|Çeyrek
|618
|632
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|-0,24
|
Seans Raporu
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17:59PNSUT
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