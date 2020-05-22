***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 22:32
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846762
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8168
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,8283
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,0520
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|: 0,94%
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|Açılış
|: 380,43
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|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2739
|8,3153
|% -0,03
|
|Frank
|6,9931
|7,0352
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|22,30
|
|Tam
|2.533
|2.562
|22,90
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,03
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|-0,76
|