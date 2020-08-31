***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Ciromuz içerisinde, ortalama %25 ile %30'luk paya sahip olan en büyük müşterilerimizden, Merkezi İngiltere'de bulunan DIAGEO firması ile, mevcut da bulunan satış kontratlarımızın süreleri, DIAGEO SCOTLAND LTD ile 2 yıl, DIAGEO SINGAPORE ile ise 1 yıl daha uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871758BIST