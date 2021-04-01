***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31 Mart 2021 tarihli kararı ileSn. Zeren Meray Deneçli'nin Şirketimizdeki mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı (CFO) görevinin sona ermesi sebebiyle bu göreve 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Sn. Bilal Yakar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922557BIST