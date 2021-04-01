***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 13:05
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31 Mart 2021 tarihli kararı ile
Sn. Zeren Meray Deneçli'nin Şirketimizdeki mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı (CFO) görevinin sona ermesi sebebiyle bu göreve 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Sn. Bilal Yakar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922557
BIST
14:331.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,47
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:338,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0728
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:339,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0414
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:33449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,48
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:33
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|BURVA
|34,14
|2.972.442
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.535.505
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.857.585
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.564.448
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|55,00
|2.826.622
|% -5,90
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.260.172.405
|% 3,14
|
|SASA
|46,62
|686.870.470
|% 3,32
|
|FROTO
|205,30
|665.226.794
|% 6,21
|
|BJKAS
|8,93
|598.526.413
|% 7,20
|
|KOZAL
|119,30
|579.264.963
|% 0,25
|
|GARAN
|6,90
|2.260.172.405
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.363.295
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|208.445.930
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.587.977
|% 2,22
|
|PETKM
|6,00
|450.345.222
|% 4,35
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1597
|8,1671
|% -0,88
|
|Euro
|9,6030
|9,6272
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,2246
|11,2809
|% -0,87
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -1,07
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% -0,86
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,23
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.961
|3.037
|-4,51
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,19
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,22
|63,22
|0,48
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47BJKAS
Yüzde 6.96 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 052, 676 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 12, 250.00 milyon TL de
-
14:46GLRYH
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 115 adet işlem
-
14:44DYOBY
Yüzde 6.58 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 592 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, KOZAL