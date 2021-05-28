***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz ‘'Maddi Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton hattının Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağını ve kurulum aşamalarının ve tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran sonu gibi olacağı öngörülmüştü.Mevcut durumda, bu yeni hattımızın bölümlerinin Türkiye'ye gelişleri peyderpey tamamlanmakta olup, Haziran ayı içinde montajlarının başlayıp, Temmuz ayında da kurulumlarının tamamlanarak devreye alınacağını öngörüyoruzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938657BIST