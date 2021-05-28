***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 14:22
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz ‘'Maddi Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton hattının Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağını ve kurulum aşamalarının ve tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran sonu gibi olacağı öngörülmüştü.
Mevcut durumda, bu yeni hattımızın bölümlerinin Türkiye'ye gelişleri peyderpey tamamlanmakta olup, Haziran ayı içinde montajlarının başlayıp, Temmuz ayında da kurulumlarının tamamlanarak devreye alınacağını öngörüyoruz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938657
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