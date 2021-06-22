***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 16:05
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme
14:571.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,41
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:578,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:5710,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:57495,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,22
|Açılış
|: 495,98
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|71.538.607
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.839.681
|% 9,96
|
|EUYO
|4,64
|7.296.275
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|72.888.814
|% -6,19
|
|ESCOM
|5,83
|36.505.083
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,53
|767.435.826
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,11
|703.264.755
|% -1,86
|
|GARAN
|8,24
|654.997.335
|% -0,96
|
|HALKB
|5,30
|574.013.603
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,20
|488.548.678
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,11
|703.264.755
|% -1,86
|
|HALKB
|5,30
|574.013.603
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|232.122.689
|% -0,91
|
|GARAN
|8,24
|654.997.335
|% -0,96
|
|THYAO
|14,53
|767.435.826
|% -1,56
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6540
|% 0,05
|
|Euro
|10,3376
|10,3456
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,08
|
|Frank
|9,3803
|9,4368
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% -0,08
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 87 kaybederek (% -0.47 ) 1, 242
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KENT, VKFYO, DAGHL, CEOEM, YESIL, EUYO, OZBAL
-
15:10
OZBAL, RAYSG, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
BOBET, UMPAS, ESCOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 112 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 81 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem