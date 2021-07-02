***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 15:45
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gloss & Green® teknolojisiyle ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının kapasite artışını sağlayacak üretim hattının 2021 Haziran sonu Türkiye'ye gelişi tamamlanmış olup kurulum ve montaj aşamasına geçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945739
BIST
16:001.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:008,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0010,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:00499,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,42
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,51
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EUKYO
|6,60
|4.882.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.648
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.377.881
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.544.382
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.402.621
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,80
|1.030.883.851
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,35
|601.159.696
|% 4,43
|
|ARCLK
|31,80
|589.561.372
|% 6,57
|
|KOZAL
|116,00
|451.675.582
|% -2,11
|
|GARAN
|8,39
|354.150.659
|% -0,71
|
|PEKGY
|1,18
|113.961.341
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,88
|185.515.713
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|171.514.716
|% -0,46
|
|THYAO
|13,80
|1.030.883.851
|% 0,36
|
|GARAN
|8,39
|354.150.659
|% -0,71
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6810
|8,6870
|% 0,42
|
|Euro
|10,2893
|10,2956
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% 0,49
|
|Frank
|9,3655
|9,4219
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% 0,35
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|16,98
|
|Altın Gr.
|499
|500
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|22,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|30,02
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,52
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|0,10
|