***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGloss & Green® teknolojisiyle ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının kapasite artışını sağlayacak üretim hattının 2021 Haziran sonu Türkiye'ye gelişi tamamlanmış olup kurulum ve montaj aşamasına geçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945739BIST