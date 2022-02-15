***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:08
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş , ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması adına sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemeye devam etmektedir. Şirketimiz, enerji tüketiminde mutlak karbon emisyonlarını yok etmek için Enerjisa Enerji A.Ş. aracılığıyla 'Yenilenebilir Enerji Sertifikası' alan kurumlar arasına dahil olmuştur. Bu sertifika ile tüm üretim tesislerimizde kullanılan elektriğin tamamı ‘'yenilenebilir kaynaklardan'' karşılanmış olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001828
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
0
En Düşük
0
18:0513,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,78
|Açılış
|: 820,63
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|6,13
|5.864.614
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|TRILC
|10,12
|23.405.610
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|13.564.240
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,40
|22.412.773
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,88
|11.141.000
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,64
|63.917.407
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,10
|202.325
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,74
|15.284.456
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,21
|42.071.243
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5980
|13,5997
|% 0,02
|
|Euro
|15,4622
|15,4800
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,4081
|18,5004
|% -0,10
|
|Frank
|14,6911
|14,7796
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6134
|3,6315
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|4,11
|
|Altın Gr.
|820
|821
|2,12
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|-1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de