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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 16:08
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş , ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması adına sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemeye devam etmektedir. Şirketimiz, enerji tüketiminde mutlak karbon emisyonlarını yok etmek için Enerjisa Enerji A.Ş. aracılığıyla 'Yenilenebilir Enerji Sertifikası' alan kurumlar arasına dahil olmuştur. Bu sertifika ile tüm üretim tesislerimizde kullanılan elektriğin tamamı ‘'yenilenebilir kaynaklardan'' karşılanmış olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001828


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TRILC 10,12 23.405.610 % 0,00  
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Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 -0,09  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,04  
B. Petrol 93,37 93,37 -1,44  
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