***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDuran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş , ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması adına sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemeye devam etmektedir. Şirketimiz, enerji tüketiminde mutlak karbon emisyonlarını yok etmek için Enerjisa Enerji A.Ş. aracılığıyla 'Yenilenebilir Enerji Sertifikası' alan kurumlar arasına dahil olmuştur. Bu sertifika ile tüm üretim tesislerimizde kullanılan elektriğin tamamı ‘'yenilenebilir kaynaklardan'' karşılanmış olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001828BIST