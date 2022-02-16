***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurul kararı ile Sn. Bilal Yakar'ın Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Koordinatörü – CFO görevinden ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002189BIST