***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 19:41
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Orlando Kalumenos, 21.02.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine atanacak Yönetim Kurulu Üyesi daha sonra duyurulacaktır. Ayrıca LGR International SA. temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Isabelle Micheline Valerie Pigeon LGR Grubundan ayrılması sebebi ile şirketimizde bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği de sonlanmıştır. Boş kalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Michel Joseph Claude Dubois 'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115710
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8782
En Düşük
18,8057
18:0520,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1280
En Düşük
20,0000
18:051.114,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.114,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.114,40
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8680
|18,8782
|% 0,06
|
|Euro
|20,1065
|20,1280
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7858
|22,9000
|% 0,07
|
|Frank
|20,2591
|20,3811
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0140
|5,0392
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.635
|7.711
|12,00
|
|Yarım
|3.730
|3.773
|6,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|0,02
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem