***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Orlando Kalumenos, 21.02.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine atanacak Yönetim Kurulu Üyesi daha sonra duyurulacaktır. Ayrıca LGR International SA. temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Isabelle Micheline Valerie Pigeon LGR Grubundan ayrılması sebebi ile şirketimizde bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği de sonlanmıştır. Boş kalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Michel Joseph Claude Dubois 'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115710BIST