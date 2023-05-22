***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 17:44
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından,
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
'nin, 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152807
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0502
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.259,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.259,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8264
|19,8306
|% 0,09
|
|Euro
|21,4550
|21,4653
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,5668
|24,6900
|% -0,07
|
|Frank
|21,9920
|22,1244
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2719
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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