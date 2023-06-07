***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Hedef Şirket") hissedarları arasında, Hedef Şirket'in sermayesini temsil eden hisselerinin tamamının satın alınmasına yönelik ("Öngörülen İşlem") bir niyet mektubu imzalanmıştır. Bu kapsamda, Taraflar arasında yakın zamanda Öngörülen İşlem'e yönelik sözleşme görüşmelerine başlanacak olup gerekli finansal, hukuki ve teknik incelemeler yürütülecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156718BIST