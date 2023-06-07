***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 14:27
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Hedef Şirket") hissedarları arasında, Hedef Şirket'in sermayesini temsil eden hisselerinin tamamının satın alınmasına yönelik ("Öngörülen İşlem") bir niyet mektubu imzalanmıştır. Bu kapsamda, Taraflar arasında yakın zamanda Öngörülen İşlem'e yönelik sözleşme görüşmelerine başlanacak olup gerekli finansal, hukuki ve teknik incelemeler yürütülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156718
BIST
16:295.573
En Düşük
|Değişim
|: 3,42%
|| 184,29
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:2923,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
|| 1,5145
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:2924,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 7,82%
|| 1,8109
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:291.455,16
En Yüksek
|Değişim
|: 6,90%
|| 93,89
|Açılış
|: 1.455,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|AKFYE
|11,58
|220.721.875
|% 0,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0619
|23,0831
|% 7,02
|
|Euro
|24,8889
|24,9590
|% 7,82
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44SONME
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 177 adet işlem
-
16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
-
16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de