***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle,Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesindeÜlkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,- Şirketimizin borsada kendi paylarında geri alım işlemi gerçekleştirmek üzere Genel Müdür Dikran Acemyan'ın yetkilendirilmesine,- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.000.000 adet olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 40.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 6 ay olarak belirlenmesine,- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113510BIST