***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.02.2023 09:17
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 16.02.2023 tarihli geri alım işlemleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DURDO, TRADUROF91D4 16.02.2023 40.000 0,11 38,39
Ek Açıklamalar
16 Şubat 2023 tarihinde 40.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 38,39 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114605
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0934
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.107,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.107,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.106,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|69,70
|32.282.204
|% 0,00
|
|ADEL
|113,50
|8.908.860
|% 0,00
|
|ADESE
|1,30
|139.358.958
|% 0,00
|
|AEFES
|49,22
|126.176.404
|% 0,00
|
|AGHOL
|79,00
|107.121.556
|% 0,00
|
|ACSEL
|69,70
|32.282.204
|% 0,00
|
|ADEL
|113,50
|8.908.860
|% 0,00
|
|ADESE
|1,30
|139.358.958
|% 0,00
|
|AEFES
|49,22
|126.176.404
|% 0,00
|
|AGHOL
|79,00
|107.121.556
|% 0,00
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 0,00
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 0,00
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 0,00
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8554
|18,8593
|% 0,06
|
|Euro
|20,0518
|20,0629
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,4557
|22,5683
|% -0,33
|
|Frank
|20,2085
|20,3302
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-9,33
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.531
|7.606
|-50,00
|
|Yarım
|3.679
|3.722
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem