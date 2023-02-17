***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.02.2023 tarihli geri alım işlemleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle,Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDURDO, TRADUROF91D4 16.02.2023 40.000 0,11 38,39Ek Açıklamalar16 Şubat 2023 tarihinde 40.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 38,39 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114605BIST