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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.05.2023 19:56
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 03.05.2023 tarihli geri alım işlemleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DURDO, TRADUROF91D4 16.02.2023 40.000 0,11 38,39
DURDO, TRADUROF91D4 03.05.2023 34.500 0,099 39,6

Ek Açıklamalar
03 Mayıs 2023 tarihinde 34.500 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 39,60 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146552


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GRTRK 28,30 26.490.187 % 9,95  
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Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.466 4.568 -43,00  
Çeyrek 2.240 2.291 -7,00  
Gümüş.Ons 25,33 25,36 -0,03  
Gümüş Gr. 15,91 15,93 0,04  
B. Petrol 72,53 72,53 -2,79  
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