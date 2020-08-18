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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.08.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Spk Başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09
Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28
Özel Fonlar (TL) 170.518,13


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz , 06 Ağustos 2020 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 16.575.787,50 (OnaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyediTLEllikuruş) TL ‘lik çıkarılmış sermayesini tamamının iç kaynaklardan karşılanmak üzere,
18.424.212,50 (OnsekizmilyondörtyüzyirmidörtbinikiyüzonikiTLElli Kuruş) TL arttırarak, beher paya %111,151356 oranında bedelsiz pay verilecek şekilde, 35.000.000,00 (Otuzbeşmilyon)TL' ye çıkarılması için, 18.Ağustos.2020 tarihinde SPK başvurusunu gerçekleştirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869658


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Cumhuriyet 3.165 3.213 34,00  
Tam 3.152 3.232 31,60  
Yarım 1.524 1.563 15,29  
Çeyrek 764 782 7,64  
Gümüş.Ons 28,12 28,16 0,64  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,16  
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