***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Spk BaşvurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28Özel Fonlar (TL) 170.518,13Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz , 06 Ağustos 2020 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 16.575.787,50 (OnaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyediTLEllikuruş) TL ‘lik çıkarılmış sermayesini tamamının iç kaynaklardan karşılanmak üzere,18.424.212,50 (OnsekizmilyondörtyüzyirmidörtbinikiyüzonikiTLElli Kuruş) TL arttırarak, beher paya %111,151356 oranında bedelsiz pay verilecek şekilde, 35.000.000,00 (Otuzbeşmilyon)TL' ye çıkarılması için, 18.Ağustos.2020 tarihinde SPK başvurusunu gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869658BIST