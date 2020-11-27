***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 15:04
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09
Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28
Özel Fonlar (TL) 170.518,13
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun, 06.08.2020 tarihli kararı ile Esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.575.787,50 TL'lık çıkarılmış sermayesinin, %111,151356 oranında tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 18.424.212,50 TL artırılarak, 16.575.787,50 TL'den 35.000.000.- TL'ye çıkartılması ve esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurulun, 26/11/2020 tarih ve 2020/73 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890300
BIST