***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.12.2020İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28Özel Fonlar (TL) 170.518,13Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.11.2020SPK Başvuru Tarihi 18.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.11.2020Ödeme Tarihi 07.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.12.2020 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay yazısı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890957BIST