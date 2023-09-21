***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Spk Başvurulması ( Düzeltme )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye arttırımına konu olan rakam "İç Kaynaklardan Bedelsiz" alanına yazıldığından, İlgili rakam "Kar Payından Bedelsiz" alanına yazılarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDURDO, TRADUROF91D4 35.000.000 65.000.000,000 185,71428 DURDO, TRADUROF91D4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 35.000.000 65.000.000,000 185,71428Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 14.09.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 185,71428 oranında artırılarak 35.000.000- TL'den (Otuzbeşmilyon Türk Lirası), 100.000.000 -TL'ye (Yüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 65.000.000 -TL (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki artışın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, ilişkin başvuru 14.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası kuruluna yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196614BIST