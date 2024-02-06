***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımının Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDURDO, TRADUROF91D4 35.000.000 65.000.000,000 185,71428 DURDO, TRADUROF91D4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 35.000.000 65.000.000,000 185,71428Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.01.2024Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.01.2024SPK Başvuru Tarihi 14.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, 35.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin 65.000.000-TL tutarında artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 18.01.2024 tarihli 2024/04 sayılı bülteni ile duyurulmuştur. Ayrıca Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme maddesinin tadili 02.02.2024 tarighinde tescil edilmiş ve 05.02.2024 tarih 939 sayılı Ticaret Sicil Gazetes'inde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı tadil metni.pdfEK: 2 İhraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247239BIST