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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 16575787.5 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 28.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Evet 9.76 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OKTAY DURAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Durkat Karton Amb.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 8.3 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TORBEN PATRICE JEAN REINE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Genel Müdür ve İcra Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Yönetim Kurul Üyesi ve Direktör Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
ORLANDO KALUMENOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.06.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Net Holding A.Ş. Genel Müdür ve İcra Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
CANDAN KARABAĞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Altek Metal CEO Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Kurumsal Yönetim Komitesi
BÜLENT NUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Özgörkey Holding - Kurul Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi/Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür
ALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
ZEREN MERAY DENEÇLİ Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876739


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