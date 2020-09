***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 16575787.5 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDİKRAN MİHRAN ACEMYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 28.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Evet 9.76 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOKTAY DURAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Durkat Karton Amb.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 8.3 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTORBEN PATRICE JEAN REINE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Genel Müdür ve İcra Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Yönetim Kurul Üyesi ve Direktör Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiORLANDO KALUMENOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.06.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Net Holding A.Ş. Genel Müdür ve İcra Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetCANDAN KARABAĞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Altek Metal CEO Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Kurumsal Yönetim KomitesiBÜLENT NUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Özgörkey Holding - Kurul Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi/Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel MüdürALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıZEREN MERAY DENEÇLİ Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876739BIST