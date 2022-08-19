***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2022 22:12
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2022
Karar Sayısı
2022/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2022 tarihinde sona eren 06 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporunun a)19/08/2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren mali döneme ait konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057393
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1593
18:051.016,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.016,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.015,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0837
|18,1055
|% 0,15
|
|Euro
|18,1324
|18,2252
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,3390
|21,4460
|% -0,72
|
|Frank
|18,8014
|18,9147
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8047
|4,8288
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-10,93
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.816
|6.904
|-33,00
|
|Yarım
|3.321
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,27
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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