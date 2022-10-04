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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.10.2022 13:50
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 tarih ve  2022/11 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ'i hükümleri doğrultusunda
     • Denetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'ın üye olarak görevlendirilmesine, 
     • Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'in başkan, Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Micheline Valerie Pigeon'un ve Muhasebe Müdürü Elif Yıldırım Öntaş'ın üye olarak görevlendirilmesine, 
     • Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan, Ahmet Ali Bugay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Tunç Emre Karabulut' un üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066957


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