***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 tarih ve 2022/11 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ'i hükümleri doğrultusunda• Denetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'ın üye olarak görevlendirilmesine,• Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'in başkan, Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Micheline Valerie Pigeon'un ve Muhasebe Müdürü Elif Yıldırım Öntaş'ın üye olarak görevlendirilmesine,• Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan, Ahmet Ali Bugay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Tunç Emre Karabulut' un üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066957BIST