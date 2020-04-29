***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 09:33
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840979
BIST
10:48100.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 261,84
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:486,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:487,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5972
En Düşük
7,5446
10:48383,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 383,88
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|35.438.377
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.060.731
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.030.494
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|RTALB
|20,36
|6.607.472
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|KRSTL
|1,88
|20.356.245
|% -6,47
|
|DERAS
|3,59
|4.077.077
|% -4,27
|
|DOGUB
|2,04
|2.187.109
|% -4,23
|
|SOKM
|11,89
|283.525.559
|% -1,74
|
|THYAO
|10,54
|168.586.327
|% -1,03
|
|GARAN
|8,36
|133.971.040
|% 0,60
|
|MPARK
|17,06
|118.621.707
|% 4,66
|
|ODAS
|1,78
|115.687.532
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|85.209.734
|% 4,72
|
|ODAS
|1,78
|115.687.532
|% 2,89
|
|ADESE
|1,53
|93.458.926
|% 9,29
|
|IHLGM
|1,09
|56.466.450
|% 3,81
|
|AVOD
|2,69
|89.443.058
|% 7,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% 0,28
|
|Frank
|7,1598
|7,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|0,07
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,55
|23,55
|0,81
|