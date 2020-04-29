***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 13:30
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGR International SA. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841091
BIST
16:38101.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 763,06
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:386,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:387,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:38381,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,05
|Açılış
|: 381,87
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.820.130
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.860.753
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.129.160
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|3.122.557
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.629.682
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,60
|11.460.004
|% -5,77
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|MGROS
|30,30
|1.093.727.774
|% 4,48
|
|GARAN
|8,40
|600.015.927
|% 1,08
|
|THYAO
|10,58
|533.153.299
|% -0,66
|
|SOKM
|11,81
|497.503.417
|% -2,40
|
|ASELS
|27,48
|469.977.072
|% 0,44
|
|ODAS
|1,79
|262.170.490
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|151.772.955
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|127.730.222
|% 3,81
|
|PETKM
|3,55
|312.805.851
|% 1,14
|
|ADESE
|1,54
|133.129.160
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6598
|8,7032
|% 0,07
|
|Frank
|7,1567
|7,1998
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.506
|-8,80
|
|Tam
|2.513
|2.568
|-9,00
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,40
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,44
|24,44
|1,70
|
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