***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 15:44
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034839
BIST
15:332.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 41,55
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:3316,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5958
En Düşük
15,9954
15:3317,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2550
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:33988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,86
|Açılış
|: 988,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.827.172
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.710.612
|% 9,89
|
|TMSN
|27,56
|180.028.949
|% 9,63
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,40
|89.526.993
|% -7,12
|
|SANFM
|33,70
|11.581.457
|% -3,55
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|3.901.293
|% -2,84
|
|THYAO
|47,76
|3.136.801.844
|% -0,46
|
|SASA
|43,90
|3.135.485.254
|% 0,00
|
|SISE
|21,76
|2.042.472.989
|% 4,51
|
|AKBNK
|8,86
|1.641.467.753
|% 1,14
|
|EREGL
|35,18
|1.195.086.767
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,87
|813.938.901
|% 3,24
|
|ODAS
|2,98
|764.582.256
|% 6,43
|
|YKBNK
|4,92
|755.620.658
|% 1,65
|
|TSKB
|2,35
|348.996.172
|% 6,33
|
|ZOREN
|2,20
|263.057.734
|% 3,29
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5878
|16,5978
|% 1,12
|
|Euro
|17,8041
|17,8332
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,7584
|20,8625
|% 1,57
|
|Frank
|17,1584
|17,2617
|% 0,99
|
|Riyal
|4,4096
|4,4317
|% 1,07
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,38
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,36
|
|Cumhuriyet
|6.584
|6.685
|57,00
|
|Tam
|6.551
|6.714
|47,63
|
|Yarım
|3.166
|3.248
|23,04
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,10
|
Seans Raporu
15:31
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15:46PEKGY
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 282, 398 adet işlem
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15:45MEGAP
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 813 adet işlem
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15:45MEGAP
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 813 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 78 artarak (% 1.66 ) 2, 378
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, TETMT, FLAP, KAPLM