***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2023 09:23
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oktay Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113735
BIST
11:195.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 82,34
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.033
11:1918,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:1920,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0680
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:191.118,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.118,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:19
|OYAKC
|30,14
|182.233.303
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.591.509
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|4.925.248
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.500.230
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|478.680.818
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|AGESA
|27,10
|30.217.393
|% -7,63
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|ASELS
|58,30
|1.428.137.434
|% 0,17
|
|SISE
|44,26
|1.418.857.203
|% 3,65
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,43
|594.710.664
|% 3,19
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|ALBRK
|3,41
|195.142.843
|% -1,73
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8501
|18,8561
|% 0,04
|
|Euro
|20,2166
|20,2262
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6802
|22,7939
|% 0,32
|
|Frank
|20,3673
|20,4900
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0123
|5,0375
|% 0,06
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.591
|7.653
|18,00
|
|Yarım
|3.709
|3.745
|9,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 28 artarak (% 2.67 ) 4, 549
-
11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, BUCIM, CMBTN, CMENT, UMPAS, KONYA, OYAKC, TUPRS, NIBAS, BVSAN
-
11:34
KONYA, NIBAS, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:34
BMSTL, OZKGY, OSTIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:34
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 55 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 180 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem