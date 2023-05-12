***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2023 11:59
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150736
BIST
13:594.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -10,98
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5919,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0557
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5921,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0584
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:591.263,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.263,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:59
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,28
|57.817.214
|% 9,86
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,90
|403.288.203
|% 6,75
|
|EDATA
|19,05
|27.358.511
|% 6,25
|
|ARSAN
|6,48
|4.001.705
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.724.391
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|93.359.708
|% -6,44
|
|PAMEL
|163,50
|40.401.463
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|KCHOL
|98,95
|3.532.503.729
|% 2,43
|
|THYAO
|133,80
|3.295.354.944
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,15
|2.180.609.581
|% 0,91
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,94
|1.032.331.819
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,22
|2.129.519.772
|% 3,95
|
|SKBNK
|2,43
|255.328.815
|% -0,41
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5808
|19,6024
|% 0,28
|
|Euro
|21,4027
|21,4220
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.594
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,16
|