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***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

19.10.2023 15:27
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207700


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Altın Ons 1.952 1.953 4,88  
Altın Gr. 1.758 1.759 6,82  
Cumhuriyet 12.124 12.307 -37,00  
Tam 11.868 11.949 -46,00  
Yarım 5.952 6.000 -21,00  
Çeyrek 2.967 3.000 -10,00  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 0,01  
Gümüş Gr. 20,55 20,58 0,02  
B. Petrol 90,51 90,51 -0,99  
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