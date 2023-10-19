***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2023 15:27
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207700
BIST
'
16:047.847
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,56
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0427,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0429,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1761
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:041.757,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.757,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:02
|OSMEN
|242,00
|14.682.382
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|4.971.293
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.113.993
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|103.995.618
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|192.998.196
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|ENSRI
|34,84
|165.066.112
|% -6,99
|
|BMSCH
|19,28
|136.804.079
|% -6,86
|
|THYAO
|217,60
|5.628.747.645
|% 0,51
|
|TUPRS
|136,50
|4.121.734.057
|% -3,33
|
|PETKM
|21,42
|2.701.848.396
|% -0,56
|
|BRSAN
|965,00
|2.590.425.427
|% 3,99
|
|YKBNK
|18,65
|2.519.611.784
|% 1,03
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.415.079
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,88
|968.439.183
|% -1,01
|
|YKBNK
|18,65
|2.519.611.784
|% 1,03
|
|PETKM
|21,42
|2.701.848.396
|% -0,56
|
|ODAS
|11,90
|1.195.266.699
|% 0,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9920
|27,9974
|% -0,01
|
|Euro
|29,6810
|29,7007
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8864
|34,0563
|% 0,07
|
|Frank
|31,1018
|31,2892
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4398
|7,4771
|% 0,05
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.759
|6,82
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.868
|11.949
|-46,00
|
|Yarım
|5.952
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|-0,99
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17SUMAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 269.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 96 kaybederek (% -0.24 ) 8, 182
-
16:16XU100
Endeks 7, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 70, 779.00 milyon TL de
-
16:16UNLU
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 688 adet işlem
-
16:15VESBE
Yüzde 5.24 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 701, 130 adet işlem