***DURDO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.12.2020 10:54
***DURDO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'nin 03.12.2020 tarihinde başlayan % 111,15135 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.12.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891640
BIST
15:091.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:097,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:099,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:09461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:09
|KRVGD
|10,89
|331.982
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.338.674
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|428,20
|9.221.023
|% -8,07
|
|NIBAS
|83,25
|20.642.168
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|GARAN
|9,00
|958.036.487
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,95
|941.905.473
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|SASA
|20,00
|744.817.934
|% 6,89
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|567.334.993
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.007.065
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|376.706.292
|% 6,50
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8403
|% 0,35
|
|Euro
|9,4915
|9,4959
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3733
|10,4253
|% -0,90
|
|Frank
|8,7668
|8,8196
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0852
|2,0957
|% 0,41
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|-0,41
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:22SANKO
Yüzde 5.93 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 619 adet işlem
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem