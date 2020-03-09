***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:32
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825522
BIST
17:27103.657
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -5.943,79
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:276,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:276,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1101
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:27329,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,32
|Açılış
|: 329,04
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,04
|17.760.019
|% -18,88
|
|TUCLK
|4,60
|23.928.079
|% -15,75
|
|VAKKO
|5,09
|64.959.893
|% -15,59
|
|TGSAS
|4,60
|2.704.506
|% -14,97
|
|AYCES
|8,49
|1.851.524
|% -14,93
|
|THYAO
|10,49
|951.758.466
|% -5,83
|
|ASELS
|27,56
|825.607.749
|% -7,64
|
|GARAN
|9,36
|390.645.032
|% -6,68
|
|TUPRS
|93,20
|253.400.642
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,28
|249.665.504
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|179.753.713
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|219.028.198
|% -10,14
|
|KARSN
|1,67
|190.507.227
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,28
|249.665.504
|% -6,17
|
|THYAO
|10,49
|951.758.466
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0138
|8,0540
|% 1,31
|
|Frank
|6,5725
|6,6121
|% 1,77
|
|Riyal
|1,6261
|1,6342
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,98
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,35
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|37,00
|37,00
|-8,27
|