***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 14:47
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993015
BIST
16:132.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,99
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:1313,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:1315,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:13806,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,30
|Açılış
|: 806,41
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DOBUR
|118,80
|23.543.218
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|85.948.170
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.118.593
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,24
|60.956.424
|% -6,81
|
|GEDZA
|19,74
|33.529.269
|% -6,45
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|CELHA
|8,47
|17.879.096
|% -4,29
|
|KRDMD
|12,79
|4.496.844.611
|% 1,19
|
|SISE
|15,33
|2.775.600.046
|% 3,86
|
|THYAO
|26,96
|2.281.311.653
|% 0,22
|
|EREGL
|31,68
|1.929.565.426
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,82
|1.155.610.908
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,79
|4.496.844.611
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,82
|1.155.610.908
|% 1,87
|
|SISE
|15,33
|2.775.600.046
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,36
|250.230.997
|% -0,42
|
|GARAN
|11,81
|1.088.882.277
|% 0,25
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8045
|13,8128
|% 0,04
|
|Euro
|15,7024
|15,7146
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7523
|18,8463
|% 0,01
|
|Frank
|14,8899
|14,9796
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6618
|3,6802
|% -0,08
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,58
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,15
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,03
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|0,32
|
Seans Raporu
16:13
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16:27KORDS
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