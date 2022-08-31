***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 10:07
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059020
BIST
09:553.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 17,17
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.182
En Düşük
3.178
09:5518,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
09:5518,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1948
09:551.007,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.007,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMRTG
|34,04
|170.475.127
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,28
|26.582.630
|% 0,00
|
|YYLGD
|19,50
|202.860.339
|% 0,00
|
|YKSLN
|9,16
|17.926.803
|% 0,00
|
|TRILC
|11,24
|74.988.728
|% 0,00
|
|SMRTG
|34,04
|170.475.127
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,28
|26.582.630
|% 0,00
|
|YYLGD
|19,50
|202.860.339
|% 0,00
|
|YKSLN
|9,16
|17.926.803
|% 0,00
|
|TRILC
|11,24
|74.988.728
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1875
|18,1969
|% -0,02
|
|Euro
|18,2226
|18,2298
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,1755
|21,2817
|% 0,33
|
|Frank
|18,6136
|18,7257
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8283
|4,8525
|% 0,16
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.757
|6.816
|-16,00
|
|Yarım
|3.293
|3.332
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,03
|
|B. Petrol
|98,72
|98,72
|0,88
|