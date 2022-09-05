***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 15:31
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060153
BIST
16:463.352
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 129,37
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.354
En Düşük
3.248
16:4618,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:4618,1018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0171
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:461.002,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.002,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KRDMD
|12,88
|2.736.385.327
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.474.699
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.016.034.648
|% 9,98
|
|VKING
|6,95
|2.546.647
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|39.955.539
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|50.804.184
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,24
|17.499.481
|% -9,14
|
|ULUSE
|129,60
|75.287.187
|% -8,99
|
|MOBTL
|2,30
|197.801.080
|% -5,74
|
|EGGUB
|72,80
|101.000.913
|% -5,15
|
|YKBNK
|8,23
|9.360.451.405
|% 5,38
|
|EREGL
|30,98
|7.271.254.866
|% 9,94
|
|THYAO
|74,20
|6.722.418.915
|% 3,34
|
|GARAN
|25,82
|6.102.386.605
|% 5,91
|
|AKBNK
|14,33
|6.016.034.648
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,23
|9.360.451.405
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,38
|4.138.813.874
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,33
|6.016.034.648
|% 9,98
|
|ISCTR
|9,60
|3.791.768.521
|% 8,60
|
|GARAN
|25,82
|6.102.386.605
|% 5,91
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2218
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0945
|18,1018
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8978
|21,0026
|% 0,04
|
|Frank
|18,5042
|18,6157
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8334
|4,8576
|% 0,14
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.293
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|3,52
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01AKBNK
Yüzde 9.59 oranında artışla 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 032, 188 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 968, 932, 721 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 52 artarak (% 4.79 ) 3, 662
-
16:59XU100
Endeks 3, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 05 üstünde . İşlem hacmi 87, 242.00 milyon TL de
-
16:59SMRTG
Yüzde 9.29 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 533, 026 adet işlem