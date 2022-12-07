***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:09
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085241
BIST
16:054.946
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -53,85
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.946
16:0518,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0519,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1075
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:051.063,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.063,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.645.897
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|30.325.255
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,53
|747.344.760
|% -7,25
|
|AZTEK
|32,64
|134.068.470
|% -6,21
|
|KRDMD
|17,83
|11.054.882.785
|% 0,73
|
|THYAO
|137,80
|6.039.380.010
|% 1,62
|
|ASELS
|50,85
|4.705.417.061
|% 3,69
|
|PETKM
|18,25
|3.847.316.152
|% 1,39
|
|EREGL
|41,84
|3.163.459.649
|% -1,74
|
|KRDMD
|17,83
|11.054.882.785
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,29
|1.729.131.196
|% 0,69
|
|PETKM
|18,25
|3.847.316.152
|% 1,39
|
|ADESE
|1,95
|323.959.165
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,31
|1.725.565.793
|% 0,98
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6483
|% 0,07
|
|Euro
|19,6093
|19,6198
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,6499
|22,7635
|% 0,47
|
|Frank
|19,7546
|19,8736
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.166
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19SMRTG
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 473 adet işlem
-
16:18GLBMD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 934 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 4, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 69, 754.00 milyon TL de
-
16:17PRDGS
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 934, 947 adet işlem
-
16:16JANTS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 132.90 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 919 adet işlem