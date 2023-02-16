***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:48
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114430
BIST
17:405.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 79,20
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:4018,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:4020,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0149
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1148
17:401.110,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.110,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:40
|OYAKC
|30,14
|216.181.974
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.046.439
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|712.183.111
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|319.838.147
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.840.051
|% 9,99
|
|ALFAS
|187,30
|294.953.866
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.299.297
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|54.131.306
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.176.494
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|THYAO
|141,50
|8.513.183.294
|% 1,14
|
|EREGL
|44,10
|7.614.128.390
|% 6,73
|
|TUPRS
|626,10
|6.346.018.636
|% 8,91
|
|SISE
|45,08
|3.911.513.502
|% 5,57
|
|AKBNK
|16,22
|3.906.616.698
|% 0,31
|
|AKBNK
|16,22
|3.906.616.698
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,18
|1.931.410.944
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,36
|1.370.489.188
|% 2,22
|
|EREGL
|44,10
|7.614.128.390
|% 6,73
|
|KRDMD
|19,23
|3.026.534.100
|% 9,95
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8493
|18,8575
|% 0,05
|
|Euro
|20,1322
|20,1433
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5295
|22,6425
|% -0,34
|
|Frank
|20,2961
|20,4183
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0115
|5,0367
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.558
|7.617
|-18,00
|
|Yarım
|3.693
|3.727
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55KRDMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 761, 653 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 139, 431 adet işlem
-
17:52SAMAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 510 adet işlem
-
17:51ISCTR
Yüzde 5.35 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 834, 375 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 07 artarak (% 2.37 ) 4, 535