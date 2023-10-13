***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 15:49
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205956
BIST
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17:108.194
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -64,81
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1027,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0928
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1029,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:101.710,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 44,51
|Açılış
|: 1.710,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:10
|POLTK
|10.997,00
|132.657.963
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.141.863
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,38
|319.021.132
|% -9,45
|
|THYAO
|221,70
|4.734.869.490
|% -1,51
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,90
|4.421.847.167
|% 1,88
|
|TUPRS
|147,90
|3.904.477.278
|% 0,48
|
|ASELS
|43,40
|3.413.429.463
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,75
|2.033.315.802
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,40
|1.588.177.022
|% 1,11
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,87
|3.238.061.681
|% -2,53
|
|ODAS
|13,58
|2.021.538.406
|% 0,37
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7948
|27,8185
|% 0,33
|
|Euro
|29,2388
|29,2520
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,7218
|33,8909
|% 0,19
|
|Frank
|30,5965
|30,7808
|% 0,64
|
|Riyal
|7,3886
|7,4257
|% 0,24
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|42,81
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.533
|11.616
|189,00
|
|Yarım
|5.784
|5.831
|96,00
|
|Çeyrek
|2.883
|2.915
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,66
|