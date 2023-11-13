***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2023 12:25
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217349
BIST
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16:187.684
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -86,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1828,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0430
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:1830,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:181.779,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.779,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5872
|28,5911
|% 0,15
|
|Euro
|30,5357
|30,5469
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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