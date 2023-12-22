***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 13:56
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228022
BIST
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15:157.655
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,48
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1529,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1532,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1036
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:151.935,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,95
|Açılış
|: 1.935,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:13
|RTALB
|16,61
|193.274.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|35.597.091
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.183.730
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|256.831.444
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|161.754.401
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.554
|% -9,88
|
|THYAO
|238,70
|3.324.083.656
|% -2,57
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|EREGL
|42,78
|1.743.518.990
|% -0,79
|
|AKBNK
|39,30
|1.740.021.003
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,30
|1.581.187.820
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,77
|267.617.020
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,18
|691.924.599
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,23
|391.533.623
|% -5,37
|
|YKBNK
|20,58
|1.378.826.677
|% -1,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2052
|29,2116
|% 0,20
|
|Euro
|32,2712
|32,2889
|% 0,35
|
|Sterlin
|37,1055
|37,2916
|% 0,63
|
|Frank
|34,0935
|34,2989
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7639
|7,8029
|% 0,21
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,50
|976,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,41
|1.232,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,08
|2.062,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
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-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
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15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 19 kaybederek (% -1.35 ) 6, 785
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15:25
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