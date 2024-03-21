***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 15:55
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261044
BIST
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16:209.142
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 187,22
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2031,9866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,3848
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8776
16:2035,0006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,3826
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8739
16:202.267,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,92
|Açılış
|: 2.268,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:20
|RODRG
|99,00
|23.935.052
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.093.882
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.582.901
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.650.212
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|1.206.385.089
|% -9,87
|
|FONET
|22,90
|246.619.918
|% -8,62
|
|THYAO
|284,00
|12.765.545.700
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,88
|8.034.116.778
|% 6,07
|
|AKBNK
|45,14
|7.158.331.203
|% 5,86
|
|ISCTR
|11,19
|5.219.759.759
|% 4,29
|
|EREGL
|44,08
|4.548.282.102
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,19
|5.219.759.759
|% 4,29
|
|YKBNK
|25,88
|8.034.116.778
|% 6,07
|
|BEGYO
|4,75
|1.206.385.089
|% -9,87
|
|EKGYO
|10,58
|2.630.029.525
|% -1,76
|
|ZOREN
|5,51
|1.092.755.618
|% -1,61
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9771
|31,9866
|% -1,19
|
|Euro
|34,9596
|35,0006
|% -1,08
|
|Sterlin
|41,5285
|41,7366
|% -1,78
|
|Frank
|36,4072
|36,5897
|% -2,36
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,27
|25,29
|% 0,66
|
|Platin
|917,75
|919,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,43
|1.029,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.202,61
|2.202,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:20
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16:34XU100
Endeks 9, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 108, 998.00 milyon TL de
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 72 artarak (% 2.41 ) 8, 052