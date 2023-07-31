***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
31.07.2023 15:05
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 400.000.000 TL (Dört Yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3(üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/871 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177205
BIST
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17:077.191
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 124,03
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0726,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0729,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1094
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:071.705,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.705,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YEOTK
|150,70
|400.185.874
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|825.164.286
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|61.887.720
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.557.800
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.681.026
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.128.313
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.469.562
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|370.598.988
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,48
|217.554.309
|% -7,78
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|THYAO
|233,50
|7.645.043.278
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.632.533.328
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|KRDMD
|25,46
|5.462.908.626
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,78
|4.859.457.910
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,31
|1.355.091.171
|% 6,16
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|ISCTR
|15,06
|3.829.130.854
|% 0,07
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9187
|26,9411
|% 0,24
|
|Euro
|29,7410
|29,7525
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5431
|34,7164
|% 0,34
|
|Frank
|30,9010
|31,0871
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1572
|7,1931
|% 0,20
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,70
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|14,06
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.091
|11.178
|35,00
|
|Yarım
|5.550
|5.615
|18,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,70
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20CANTE
Yüzde 8.63 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 103, 306 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 97 artarak (% 1.39 ) 7, 857
-
17:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, CWENE
-
17:18XU100
Endeks 7, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 152, 208.00 milyon TL de
-
17:18VAKFN
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 470, 752 adet işlem