***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.12.2022 14:58
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 800.000.000 TL (Sekiz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083493
BIST
14:555.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 86,19
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:5518,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6950
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|Önceki Kapanış
|: 18,6800
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18,6918
En Düşük
18,5805
14:5519,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0826
|Açılış
|: 19,4900
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|Önceki Kapanış
|: 19,3400
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19,5220
En Düşük
19,3596
14:551.067,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.067,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:53
|YGYO
|1,76
|25.776.957
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|256.237.834
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|36.078.852
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,64
|7.533.536
|% -5,50
|
|THYAO
|124,80
|6.159.490.665
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,44
|4.676.082.313
|% 4,82
|
|SISE
|39,92
|3.651.654.043
|% 2,10
|
|EREGL
|43,16
|3.541.693.204
|% 1,17
|
|PETKM
|18,26
|3.160.267.386
|% 2,07
|
|EKGYO
|7,29
|2.279.538.704
|% 5,81
|
|KRDMD
|15,44
|4.676.082.313
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,75
|797.660.472
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,74
|2.334.920.804
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,96
|2.581.550.263
|% -0,75
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6402
|% 0,05
|
|Euro
|19,4676
|19,4799
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,6001
|22,7134
|% 0,93
|
|Frank
|19,6360
|19,7543
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,03
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,07
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.092
|7.199
|86,00
|
|Tam
|7.126
|7.182
|27,00
|
|Yarım
|3.456
|3.511
|13,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.755
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|0,74
|
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