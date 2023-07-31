***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK ONAY TARİHİ GÜNCELLEMESİYetkili Organ Karar Tarihi 05.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.05.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 400.000.000 TL (Dört Yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3(üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/871 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177189BIST