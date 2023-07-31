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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.07.2023 16:17
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavan Tutarı 400.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 400.000.000 TL (Dört Yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3(üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/871 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177329


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Tam 11.084 11.171 28,00  
Yarım 5.546 5.611 14,00  
Çeyrek 2.773 2.806 7,00  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 0,41  
Gümüş Gr. 21,45 21,47 0,42  
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