***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.11.2023 16:57
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Ekim 2023 tarihli açıklamasına istinaden, 900.000.000 TL (Dokuz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarihli 2023/74 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219636
BIST